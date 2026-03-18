Акции Henderson по-прежнему справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) по-прежнему справедливо оценены российским фондовым рынком, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Дом мужской моды представил предварительные данные о выручке по итогам февраля 2026 года.

Эксперты обращают внимание, что темпы роста бизнеса компании продолжают замедляться по сравнению с высокими показателями прошлых лет, что может говорить о снижении реальных доходов населения и насыщении рынка после бурного восстановления.

Аналитики сервиса считают, что в данный момент рынок справедливо оценивает акции Henderson на фоне замедления темпов роста и макроэкономических факторов.

