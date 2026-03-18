Рубль может стабилизироваться в диапазоне 12-12,5 руб./юань во 2К26 - "ВТБ Моя Аналитика"

Курс валютной пары юань/рубль в целом может стабилизироваться в диапазоне 12-12,5 руб. за юань во втором квартале 2026 года, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

"Еще одну волну ослабления курса рубля в ближайшие дни может спровоцировать объявление новых параметров бюджетного правила. Сейчас чем выше цены на нефть, тем больше будет покупаться валюты, если бюджетное правило снова заработает. Но в целом мы ждем стабилизации курса в диапазоне 12-12,5 руб. за юань во втором квартале 2026 года, так как через месяц-два на рынок начнет поступать валюта от продажи нефти по новым (более высоким) ценам", - говорится в комментарии экспертов.

