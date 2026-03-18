"Финам" рекомендует "покупать" паи VanEck Uranium and Nuclear ETF с прогнозной стоимостью $170,4 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 23,6% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Максима Абрамова.

После резкого роста котировок фонда в январе на фоне новостей об усилении контроля "Казатомпрома" над будущей геологоразведкой и освоением новых урановых месторождений в Казахстане, а также усиления поддержки отрасли со стороны США последовала коррекция, констатирует эксперт.

Ее причиной стали сообщения о неожиданном росте добычи урана в Узбекистане в 2025 году. При этом сотрудничество американских технологических гигантов с операторами АЭС и разработчиками малых модульных реакторов на фоне ИИ-бума, активизация долгосрочного контрактования со стороны электроэнергетических компаний и усиление роли атомной энергетики как элемента энергобезопасности в условиях нестабильности сырьевых рынков, способствовали переоценке компаний, входящих в состав фонда.

"В связи с этим мы повысили двенадцатимесячную целевую цену по ETF и считаем его паи привлекательным инструмент для покупки", - пишет Абрамов.

VanEck Uranium and Nuclear ETF - это биржевой фонд, предоставляющий возможность инвестиций в компании, работающие в сфере ядерной энергетики и добычи урана.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.