Прогноз снижения ставки ЦБ РФ до 15% в марте сохраняется - SberCIB

Прогноз снижения ключевой ставки Банка России до 15% годовых по итогам заседания в пятницу, 20 марта 2026 года, остается актуальным, считают аналитики SberCIB Investment Research.

Как эксперты и ждали, резкое ускорение инфляции в январе на фоне роста НДС и индексации тарифов оказалось временным.

Уже в феврале рост индекса потребительских цен замедлился до 0,7% месяц к месяцу. Ценовые ожидания населения и бизнеса тоже продолжают уменьшаться.

Кроме того, отмечают аналитики инвестбанка, есть признаки снижения устойчивого инфляционного давления со стороны рынка труда (индекс HeadHunter вновь вырос).

При этом ЦБ наверняка уделит большое внимание глобальному росту цен на энергоносители в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Эта неопределенность может стать поводом для осторожной риторики регулятора, обращают внимание в SberCIB.

Эксперты ждут, что реакция рынков процентных ставок на решение ЦБ будет нейтральной.

Базовый сценарий остается без изменений - к концу текущего года ставку снизят до 12% годовых", - говорится в материале SberCIB.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.