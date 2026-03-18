Альфа-банк подтверждает рейтинг "по рынку" для акций "РусАла" с целевой ценой 48 руб. за бумагу, сообщается в материале аналитиков Бориса Красноженова и Юлии Толстых.

"Компания отработала год с 23% ростом выручки, что в целом совпало с ожиданиями рынка, - пишут эксперты банка. - При этом рост себестоимости и коммерческих затрат нивелировали рост средних цен реализации и продаж хуже ожиданий. Снижение маржи по EBITDA до 7% по году демонстрирует сильную чувствительность кейса к динамике валютных курсов. В связи с чем наблюдаемое ослабление рубля, равно как цены алюминия, которые продолжают оставаться на высоких уровнях в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, могут поддержать интерес к бумаге после просадки на слабых результатах".

Фундаментально взгляд аналитиков Альфа-банка на "РусАл" остается консервативным в том числе на фоне значительной долговой нагрузки на уровне 7,6 ЧД/ EBITDA по итогам года, а также сдержанных ожиданий по дефициту на алюминий.

