"Цифра брокер" повышает прогнозную цену акций ДОМ.РФ до 2800 руб

"Цифра брокер" повышает прогнозную цену акций "ДОМ.РФ" с 2350 руб. до 2800 руб. с рекомендацией "покупать", что предполагает потенциал роста на 23,5% от текущей цены, сообщается в комментарии аналитиков.

"ДОМ.РФ" занимает уникальное положение на российском финансовом рынке, совмещая функции коммерческого банка и государственного института развития жилищной сферы, - отмечают эксперты. - Согласно рэнкингу банков на начало 2026 года от Эксперт РА, "ДОМ.РФ" входит в число лидеров по рентабельности капитала (ROE), которая по итогам 2025 года превысила 21%, что сопоставимо с показателями крупнейших игроков банковского рынка".

Аналитики указывают, что чистая прибыль группы по МСФО за 2025 год показала рост на 35% до 88,8 млрд рублей. Для сравнения, в 2025 году банковский сектор заработал на 7,9% меньше, чем в 2024 году.

В рамках недавно утвержденной стратегии развития группы до 2030 года "ДОМ.РФ" планирует увеличить активы до 8,8 трлн рублей, к 2028 году и до 10,3 трлн рублей в 2030 году, а показатель рентабельности поддерживать выше 20%.

"Компания объявила дивиденды за 2025 год, которые составят 246,9 рубля на акцию в соответствии с дивидендной политикой, - пишут эксперты. - В 2026 году мы ожидаем увеличения чистой прибыли и, как следствие, дивидендов, которые составят, по нашему прогнозу, 286,3 рубля на одну акцию (соответствует 103 млрд рублей чистой прибыли за 2026 год). В связи с вышесказанным мы повышаем оценку справедливой стоимости акций ДОМ.РФ до 2800 рублей".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.