"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций MTR Corporation с прогнозной стоимостью на уровне 31,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что соответствует снижению на 3,4%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

По итогам 2025 года MTR Corporation продемонстрировала снижение ключевых финансовых показателей по сравнению с прошлым годом, напоминает эксперт. Выручка упала на 7,6% г/г и составила HKD 55,5 млрд, главным образом из-за сложной макроэкономической ситуации и снижения доходов от зарубежных проектов. Доходы от транспортных и коммерческих операций в Гонконге сохранили стабильность благодаря восстановлению пассажиропотока и эффективному управлению арендными площадями, однако этого оказалось недостаточно для компенсации снижения в других регионах.

В текущем году компания ожидает улучшения операционной среды за счет восстановления экономики и рынка недвижимости, а также продолжит масштабное расширение железнодорожной сети в Гонконге.

"Основными рисками мы видим возможное снижение пассажиропотока и спроса на недвижимость из-за внешнеэкономических факторов, а также задержки, превышение бюджета при реализации инфраструктурных проектов и сложности международной деятельности", - отмечает аналитик "Финама".

MTR Corporation - оператор железнодорожных систем общественного транспорта в Гонконге, материковом Китае, Великобритании, Австралии, Швеции.

