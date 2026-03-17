"Финам" сохраняет рейтинг акций Хэдхантера на уровне "покупать"

Финам" сохраняет рейтинг акций МКПАО "Хэдхантер" на уровне "покупать" с целевой ценой 5280 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста на 74,4%, сообщается в материале аналитиков инвесткомпании.

"Компания представила, скорее, слабую отчетность по итогам 2025 года, - отмечает эксперт Дмитрий Лозовой. - Формально год закрыт с ростом выручки на 4%, до 41,2 млрд руб., а скорр. EBITDA-маржа осталась очень высокой, на уровне 55,2%. Однако это уже выглядит как результат жесткого контроля над расходами, а не сильного рыночного спроса. В 4К2025 выручка прибавила лишь 0,4% г/г, до 10,5 млрд руб., тогда как чистая прибыль по МСФО за 2025 год снизилась на 24,7%, до 17,99 млрд руб. Это указывает на заметное ухудшение операционной динамики на фоне охлаждения рынка труда".

Аналитик "Финама" полагает, что худший этап для компании уже пройден: пик оттока платящих клиентов и основной рост издержек позади. При отсутствии новых макрошоков и дальнейшем смягчении ДКП ожидаем ускорения органического роста выручки уже в 2026 году за счет восстановления спроса со стороны МСП и стабилизации ARPC.

По мере снижения ставок оживление деловой активности должно поддержать и рынок труда в целом, а одним из главных бенефициаров этого процесса, на взгляд Лозового, станет HH.ru.

"Ключевыми рисками для "Хэдхантера" остаются ухудшение баланса на российском рынке труда и более медленное, чем ожидается, смягчение ДКП, - указывает эксперт. - Негативный сценарий предполагает дальнейший рост числа соискателей при более слабой динамике вакансий на платформе, что может оказать давление на операционные показатели компании".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.