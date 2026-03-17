"Финам" подтверждает рейтинг акций Полюса на уровне "держать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций ПАО "Полюс" на уровне "держать" после выхода годовой отчетности с сохранением целевой цены 2403 руб. за бумагу, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Потенциал роста к текущей цене отсутствует.

"По итогам 2025 года "Полюс" показал положительную динамику финансовых результатов, - отмечает аналитик Алексей Калачев. - Они отразили рост цен на золото, сокращение добычи, пик капитальных затрат, а также укрепление рубля, инфляцию расходов и увеличение налоговых платежей. Цены на золото и положительные курсовые разницы сработали в плюс, в то время как остальные перечисленные выше факторы оказали негативное влияние".

Ключевыми факторами долгосрочной привлекательности "Полюса", по мнению эксперта, являются самые низкие в отрасли показатели затрат на унцию золота. Кроме того, "Полюс" имеет перспективы к 2030 году удвоить объемы добычи благодаря реализации проектов развития.

