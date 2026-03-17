"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ФосАгро и "продавать" - для бумаг Акрона

"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" с целевой ценой 8069 руб. для акций "ФосАгро" и "продавать" с целевой ценой 14165 руб. - для бумаг "Акрона", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Елены Кожуховой.

"Акции "ФосАгро" и "Акрона" идут вверх вместе с мировыми ценами на удобрения, поддержку которым оказывают перебои с поставками из-за конфликта на Ближнем Востоке, - пишет эксперт. - Наша фундаментальная рекомендация для бумаг "ФосАгро" - "покупать" с целевой ценой 8069 руб. С технической точки зрения выше 7300 руб. можно говорить о сохранении у акций "ФосАгро" настроя в том числе на краткосрочный рост с возможной следующей целью движения к пику 2023 года 7893 руб. (потенциал повышения около 5%), а далее - к максимумам с 2022 года, в район 8500 руб. и выше".

Ближайшими целями спекулятивного роста акций "Акрона" при сохранении напряженной обстановки на Ближнем Востоке могут стать важные сопротивления 2023 года 21128 руб. и 21400 руб. и 22300 руб., указывает аналитик.

" Акции "Акрона" краткосрочно, вероятно, продолжат реагировать на геополитические изменения и динамику мировых цен на удобрения, но при стабилизации ситуации на Ближнем Востоке могут перейти к нисходящей коррекции и вернуться к более справедливым фундаментальным уровням, - прогнозирует Кожухова. - В конце января текущего года после публикации сильных операционных результатов "Акрона" за весь 2025 год мы подтвердили нашу рекомендацию по акциям "продавать" с целевой ценой 14165 руб., которая обеспечивается существенной премией к компаниям сектора и, в частности, к "ФосАгро".

По мнению стратеги инвесткомпании, фиксация прибыли по акциям "ФосАгро" и "Акрона" может пройти в случае ослабления напряженности на Ближнем Востоке или ухудшения настроений на российском фондовом рынке в целом.

