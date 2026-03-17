"БКС МИ" открыл торговую идею: покупать акции Промомеда с целью 468,2 руб

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Промомед" с целью 468,2 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 12,3%, стоп-лосс: 405 руб., говорится в комментарии аналитика Андрея Смирнова.

"В условиях повышенной геополитической неопределенности инвесторы довольно часто обращают внимание на компании, ориентирующиеся на внутренний рынок. Один из примеров - бумаги "Промомеда", интерес к которым усиливается на фоне приближения публикации финансовой отчетности по МСФО. В апреле бумаги могут получить важный катализатор для роста акций и триггер для переоценки фармацевтической компании", - пишет эксперт БКС.

