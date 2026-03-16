"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Полюса

"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Полюс" с целевой ценой 3005 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"Полюс" представил ожидаемо слабые операционные и сильные финансовые результаты за 2-е полугодие и весь 2025 год, - пишет эксперт. - Несмотря на значительное падение производства и продаж золота, выручка, EBITDA и свободный денежный поток компании продемонстрировали достойную динамику благодаря ралли мировых цен на золото. При этом в текущем году на мировом рынке золота сохраняется благоприятная ценовая конъюнктура, что, по нашей оценке, приведет к росту выручки "Полюса" в 2026 году на 29%, EBITDA - на 21%, совокупного дивиденда - до 190-195 руб. на акцию".

Также Данилов отмечает, что компания вошла в пиковую фазу инвестиционного цикла, конечной целью которого является рост производства золота к концу 2030 года до 6,0 млн унций (против текущих 2,5-2,6 млн унций).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.