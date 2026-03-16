Банк России понизит ставку до 15% на заседании в пятницу - "Финам"

Банк России, скорее всего, понизит ключевую ставку до 15% на заседании в пятницу, 20 марта, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая.

"Банк России на мартовском заседании продолжит снижение ключевой ставки, понизив ее еще на 50 б.п., т.е. до 15%, - отмечает эксперт в комментарии. - После февральского заседания возросла неопределенность - анонсированная Минфином корректировка бюджетного правила, военные действия на Ближнем Востоке и их влияние на мировую и российскую экономику. В части корректировки бюджетного правила неопределенность связана с расходами бюджета в новой конфигурации и источниками финансирования бюджетного дефицита".

Если до заседания уровень возросшей неопределенности не снизится, то сигнал, по мнению Беленькой, может из умеренно-мягкого вновь стать нейтральным; если же до 20 марта появится больше ясности относительно планов Минфина по сокращению расходов бюджета (особенно в виде официальных документов) - есть вероятность, что мягкий сигнал сохранится.

До заседания еще выйдут данные по инфляционным ожиданиям населения и настроениям бизнеса, напоминает аналитик. Мартовское заседание ЦБ не является "опорным", т.е. не будет сопровождаться уточнением макропрогноза, это будет сделано на следующем, апрельском, заседании.

