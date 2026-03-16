Снижение ставки на 50 б.п. является базовым сценарием заседания ЦБ РФ 20 марта - Альфа-банк

Снижение ставки на 50 б.п. является базовым сценарием заседания ЦБ РФ, которое состоится 20 марта, говорится в обзоре Альфа-банка.

По данным Росстата, инфляция за 3-10 марта составила 0,11%. "Несмотря на низкую цифру инфляции в начале марта, мы сомневаемся, что это позволяет обсуждать дополнительное пространство для снижения ставки 20 марта по двум причинам, - пишут экономисты банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк. - Во-первых, показатель роста цен за февраль оказался несколько выше нашего прогноза в 0,6% м/м - Росстат оценил рост цен в 0,7% м/м, или 5,9% г/г. Этот фактор может транслироваться в инфляционные ожидания населения, препятствуя их дальнейшему снижению. Второй, более существенный момент, связан с изменением общих ожиданий в динамике цен на фоне событий последних недель, которые могут принести инфляционные риски".

Кроме того, по оценке экспертов банка, есть риск, что более продолжительный период эскалации на Ближнем Востоке будет влиять и на траекторию инфляции 2027 года в случае если приведет к росту мировых цен на продовольствие и повышению ставок в мире - например, если индекс продовольственных цен ФАО в 2025 году вырос на 4,3% г/г, то за неделю с 3 по 10 марта 2026 года мировые цены на продовольствие подскочили на 2,1%.

"На наш взгляд, опубликованная статистика по инфляции гарантирует, что ЦБ РФ продолжит снижать ключевую ставку на заседании 20 марта, но широкий спектр инфляционных рисков, образовавшийся за последние недели, повышает значимость ожиданий против текущей статистики. Мы по-прежнему полагаем, что снижение на 50 б. п. является базовым сценарием для предстоящего заседания", - делают вывод Орлова и Кобяк.

