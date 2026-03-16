.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Снижение ставки на 50 б.п. является базовым сценарием заседания ЦБ РФ 20 марта - Альфа-банк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
16 марта 2026 года 17:17
Снижение ставки на 50 б.п. является базовым сценарием заседания ЦБ РФ 20 марта - Альфа-банк
Снижение ставки на 50 б.п. является базовым сценарием заседания ЦБ РФ, которое состоится 20 марта, говорится в обзоре Альфа-банка. По данным Росстата, инфляция за 3-10 марта составила 0,11%. "Несмотря на низкую цифру инфляции в начале марта, мы сомневаемся, что это позволяет обсуждать дополнительное пространство для снижения ставки 20 марта по двум причинам, - пишут экономисты банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк. - Во-первых, показатель роста цен за февраль оказался несколько выше нашего прогноза в 0,6% м/м - Росстат оценил рост цен в 0,7% м/м, или 5,9% г/г. Этот фактор может транслироваться в инфляционные ожидания населения, препятствуя их дальнейшему снижению. Второй, более существенный момент, связан с изменением общих ожиданий в динамике цен на фоне событий последних недель, которые могут принести инфляционные риски". Кроме того, по оценке экспертов банка, есть риск, что более продолжительный период эскалации на Ближнем Востоке будет влиять и на траекторию инфляции 2027 года в случае если приведет к росту мировых цен на продовольствие и повышению ставок в мире - например, если индекс продовольственных цен ФАО в 2025 году вырос на 4,3% г/г, то за неделю с 3 по 10 марта 2026 года мировые цены на продовольствие подскочили на 2,1%. "На наш взгляд, опубликованная статистика по инфляции гарантирует, что ЦБ РФ продолжит снижать ключевую ставку на заседании 20 марта, но широкий спектр инфляционных рисков, образовавшийся за последние недели, повышает значимость ожиданий против текущей статистики. Мы по-прежнему полагаем, что снижение на 50 б. п. является базовым сценарием для предстоящего заседания", - делают вывод Орлова и Кобяк. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
.
17 марта 2026 года 09:54
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.