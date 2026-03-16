Аналитикам / Аналитика / Участие в размещении бондов ГТЛК интересно при снижении первоначального ориентира по купону не более чем до 16,2% - инвестбанк "Синара"
16 марта 2026 года 16:25
Участие в размещении бондов ГТЛК интересно при снижении первоначального ориентира по купону не более чем до 16,2% - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении 4-летних облигаций АО "ГТЛК" серии 002Р-12 интересно при снижении первоначального ориентира по купону не более чем до 16,2%, считают эксперты инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров. ГТЛК на 18 марта планирует сбор заявок на размещение 4-летних облигаций устойчивого развития серии 002P-12 объемом 15 млрд руб. Купонный период - месяц. Ориентир по купону - не выше 16,75% (YTM 18,10%). Условия выпуска включают амортизацию, с ее учетом индикативная дюрация составляет ~2,4 года. Дата размещения - 23 марта. "Эмитент на этапе премаркетинга предлагает премию к собственным более длинным выпускам в обращении в 30-70 б. п., в связи с чем мы считаем участие в размещении интересным при снижении купона не более чем до 16,20% (YTM 17,46%) - соответствует спреду к кривой ОФЗ в 340 б. п.", - отмечают эксперты инвестбанка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: РОССИЯ-ГТЛК-ОБЛИГАЦИИ-АНАЛИТИКА
17 марта 2026 года 09:54
Прогнозная стоимость акций ПАО "Полюс" на горизонте года составляет 2983 рубля за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Эмитент опубликовал операционные и финансовые результаты за второе полугодие 2025 года. Производство золота сократилось из-за расширения карьера на... читать дальше
17 марта 2026 года 09:34
Пара юань/рубль будет торговаться в диапазоне 11,5-11,8 руб. за юань во вторник, при этом к концу текущего месяца курс может откатиться к отметке 11,5 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Основным фактором, оказывающим давление на... читать дальше
17 марта 2026 года 09:18
Основная торговая сессия на российском рынке акций во вторник начнется нейтрально, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Индекс Мосбиржи закрепился в диапазоне 2850-2900 пунктов. Уровнем поддержки выступает отметка 2800 пунктов, сопротивление находится на... читать дальше
16 марта 2026 года 19:01
Участие в размещении бондов "ВТБ Лизинг" интересно при интересно при ставке купона не ниже 15,1% - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении 3-летних облигаций "ВТБ Лизинг" выпуска серии 001Р-МБ-05 интересно при снижении первоначально заявленного уровня купона не более чем до 15,1% (YTM 16,19%), считают эксперты инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров. "ВТБ Лизинг" 18 марта соберет заявки на... читать дальше
16 марта 2026 года 18:42
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Полюс" с целевой ценой 3005 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Полюс" представил ожидаемо слабые операционные и сильные финансовые результаты за 2-е полугодие и весь 2025 год, - пишет... читать дальше
16 марта 2026 года 18:25
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Полюс" с целевой ценой 3100 руб.за штуку, сообщается в комментарии брокера. "Полюс" опубликовал финансовые показатели за прошлое полугодие, которые оказались чуть выше ожиданий, - пишет аналитик Ахмед Алиев. - Представленные... читать дальше
16 марта 2026 года 18:02
Банк России, скорее всего, понизит ключевую ставку до 15% на заседании в пятницу, 20 марта, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая. "Банк России на мартовском заседании продолжит снижение ключевой ставки, понизив ее еще на 50 б.п., т.е. до 15%, - отмечает... читать дальше
16 марта 2026 года 17:41
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ПАО "Полюс" и прогнозную цену на уровне 2600 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. Крупнейший производитель золота в стране представил финансовые результаты по МСФО за 2025 год: - Выручка выросла на 19% год... читать дальше
16 марта 2026 года 17:17
Снижение ставки на 50 б.п. является базовым сценарием заседания ЦБ РФ, которое состоится 20 марта, говорится в обзоре Альфа-банка. По данным Росстата, инфляция за 3-10 марта составила 0,11%. "Несмотря на низкую цифру инфляции в начале марта, мы сомневаемся, что это позволяет обсуждать... читать дальше
16 марта 2026 года 15:56
Акциям "ВК" недостает драйверов для среднесрочного движения, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитала" Елены Кожуховой. В четверг, 19 марта, "ВК" представит свои финансовые результаты за 4-й квартал 2025 года по МСФО. Согласно расчетам экспертов "Велес Капитала", выручка... читать дальше
