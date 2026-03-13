Акции Broadcom привлекательны для долгосрочных покупок - "Финам"

Акции Broadcom Inc. привлекательны для долгосрочных покупок, отмечается в комментарии аналитика "Финама" Максима Абрамова.

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Broadcom с целевой ценой $441,2 за убмагу, что соответствует потенциалу роста на 31%.

"Несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу возможного влияния торговых войн и геополитической конфронтации между США и Китаем, а также высокой зависимости производства от TSMC, руководство Broadcom сохраняет оптимизм в отношении ближайших перспектив, - пишет Абрамов. - Компания будет выигрывать от сохраняющегося высокого спроса на ИИ-чипы, от вывода на рынок оптического цифрового сигнального процессора и развития технологий 3D-компоновки чипов. Мы считаем, что акции компании выглядят привлекательно для долгосрочных покупок".

Broadcom - американская компания, специализирующаяся на проектировании, разработке и поставке полупроводниковых решений, а также разработке инфраструктурного ПО для обслуживания ИТ-инфраструктур клиентов.

