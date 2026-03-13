"АКБФ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Татнефти

Инвестиционная компания "АКБФ" подтверждает рекомендацию "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" с целевой ценой 765,9 руб. и 756,3 руб. соответственно, сообщается в комментарии.

"Татнефть" с начала года выросла на 10%, заметно опередив рынок (+4% по индексу Мосбиржи), - отмечают аналитики. - Несмотря на снижение чистой прибыли в 2025 году до 158,6 млрд руб., компания продемонстрировала улучшение рентабельности во втором полугодии благодаря стабилизации цен на нефть и ослаблению рубля".

По оценке экспертов "АКБФ", эмитент сохраняет устойчивый инвестиционный профиль: высокий уровень запасов (848 млн т нефти), практически нулевая долговая нагрузка и стабильная дивидендная политика. Аналитики ожидают дивиденды около 34 руб. за 2025 год и 73,5 руб. за 2026 год.

"С учетом благоприятных долгосрочных прогнозов нефтяного рынка и улучшения кредитных условий справедливая стоимость акций оценивается в 765,9 руб.(ао) и 756,3 руб.(ап), что предполагает 20-28% потенциал роста", - указывают стратеги инвесткомпании.

