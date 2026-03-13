"БКС МИ" открыл торговую идею: покупать акции Х5 с целью 2850 руб

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл торговую идею "покупать акции X5 (ПАО "Корпоративный центр ИКС 5") с целью 2850 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 18%, стоп-лосс: 2339 руб., говорится в комментарии аналитика Виталия Манжоса.

"Акции ритейлера X5 близки к завершению постдивидендного спада или уже его завершили, - отмечает эксперт. - Слабость бумаг после отсечки вполне закономерна. В то же время она не является серьезным негативным признаком. По мере приближения очередной дивидендной выплаты вероятен разворот вверх и последующий восстановительный рост в диапазон 2700-3000 руб.".

