Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Велес Капитал" повысил прогнозную цену акций Полюса до 3005 руб
13 марта 2026 года 14:26
"Велес Капитал" повысил прогнозную цену акций Полюса до 3005 руб
"Велес Капитал" повысил прогнозную цену акций ПАО "Полюс" до 3005 рублей за бумагу с рекомендацией "покупать", сообщается в комментарии ведущего аналитика Василия Данилова. 16 марта "Полюс" представит финансовые результаты по МСФО за 2-е полугодие и весь 2025 год. Аналитики "Велес Капитала" ожидают, что во 2П2025 компания нарастит выручку на 11,1% г/г, до $5124 млн на фоне ралли мировых цен на золото. При этом полугодовая EBITDA "Полюса" останется неизменной и составит $3651 млн с рентабельностью 71,3% против 79,3% годом ранее. "Полагаем, что свободный денежный поток компании во 2П2025 незначительно увеличится г/г до $806 млн, - отмечает Данилов. - Согласно нашей оценке, финальный дивиденд "Полюса" за 2025 год может составить 50-55 руб. на акцию (в дополнение к уже выплаченным 70,9 руб. за 1-е полугодие и 36,0 руб. за 3-й квартал) с квартальной доходностью 2,1-2,3% к текущим котировкам. Мы повышаем целевую цену для бумаг "Полюса" до 3005 руб. с рекомендацией "покупать". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЛЮС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
13 марта 2026 года 19:00
Рынок акций попытается на следующей неделе преодолеть отметку 2900 пунктов индекса Мосбиржи, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. По их мнению, основными факторами поддержки станут повышенные цены на нефть и предстоящее заседание Банка России, на котором эксперты банка ожидают снижения... читать дальше
.13 марта 2026 года 18:46
Акции Broadcom Inc. привлекательны для долгосрочных покупок, отмечается в комментарии аналитика "Финама" Максима Абрамова. "Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Broadcom с целевой ценой $441,2 за убмагу, что соответствует потенциалу роста на 31%. "Несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу... читать дальше
.13 марта 2026 года 18:20
"Т-Инвестиции" сохраняют рейтинг акций Совкомбанка на уровне "держать", говорится в комментарии аналитика Егора Дахтлера. Совкомбанк опубликовал консолидированные финансовые показатели за 2025 год. Чистая прибыль компании составила 53 млрд рублей - на 31% меньше, чем годом ранее. Рентабельность... читать дальше
.13 марта 2026 года 18:04
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" с целевой ценой 5884 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 30,7% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Лозового. "Как мы и ожидали, совет директоров "Яндекса" рекомендовал выплату дивидендов в... читать дальше
.13 марта 2026 года 17:30
Инвестиционный банк "Синара" понизил прогнозную цену акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") с 5,2 руб. до 5,0 руб. за бумагу, оставив без изменения рейтинг "покупать". Потенциал роста составляет 89% на горизонте года, сообщается в материале старшего аналитика Марии Лукиной. Группа продемонстрировала... читать дальше
.13 марта 2026 года 17:01
Совкомбанк подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Совкомфлота", говорится в материале аналитика Егора Объедкова. "Совкомфлот" опубликовал финрезультаты за 4 квартал и весь 2025 год. "Беспрецедентное санкционное давление материально повлияло на возможности компании полноценно использовать... читать дальше
.13 марта 2026 года 16:36
Инвестиционная компания "АКБФ" подтверждает рекомендацию "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" с целевой ценой 765,9 руб. и 756,3 руб. соответственно, сообщается в комментарии. "Татнефть" с начала года выросла на 10%, заметно опередив рынок (+4% по индексу Мосбиржи), -... читать дальше
.13 марта 2026 года 16:03
"Финам" повысил целевую цену обыкновенных акций "Татнефти" с 627 руб. до 747 руб., "префов" - с 606,3 руб. до 705,9 руб. на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 17,3% и 19,1% соответственно, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Повышение целевой цены... читать дальше
.13 марта 2026 года 15:24
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл торговую идею "покупать акции X5 (ПАО "Корпоративный центр ИКС 5") с целью 2850 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 18%, стоп-лосс: 2339 руб., говорится в комментарии аналитика... читать дальше
.13 марта 2026 года 13:56
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) с прогнозной стоимостью на уровне 3800 рублей за штуку, сообщается в материале главного аналитика брокера Марьяны Лазаричевой. "Пока темпы роста выручки рекрутинговой платформы продолжают замедляться на фоне... читать дальше
