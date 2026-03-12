Акции Ренессанс Страхования - интересный долгосрочный инструмент - "Финам"

Акции Группы "Ренессанс Страхование" являются интересным долгосрочным инструментом, полагает заместитель руководителя отдела анализа акций "Финама" Игорь Додонов.

По итогам отчетности компании за 2025 год эксперт подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Ренессанс Страхования" и сохраняет целевую цену на уровне 138,1 руб., что предполагает потенциал роста на 48,2%.

"Финансовые результаты "Ренессанс Страхования" оказались в целом нейтральными, - пишет аналитик в комментарии. - Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, компания показала заметный прирост страховых премий, ощутимо нарастила инвестиционный портфель, увеличила чистую прибыль. При этом мы позитивно оцениваем ее перспективы, ожидая, что благодаря высокой степени цифровизации и развитию быстрорастущих MedTech-сервисов компания продолжит увеличивать обороты быстрее рынка в ближайшие годы, а дальнейшее постепенное снижение ключевой ставки в стране поспособствует положительной переоценке портфеля".

По мнению Додонова, дополнительным плюсом является привлекательный дивидендный профиль. В связи с этим стратег сохраняет конструктивный взгляд на акции "Ренессанс Страхования" и считает их интересным долгосрочным инструментом.

