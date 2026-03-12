Акции Распадской по-прежнему неинтересны для долгосрочных инвестиций - "КИТ Финанс Брокер"

Акции "Распадской" по-прежнему неинтересны для долгосрочных инвестиций, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер".

По итогам 2025 года "Распадская" опубликовала слабые финансовые результаты:

- выручка составила 119,2 млрд руб. (-26% год к году);

- EBITDA ушла в отрицательную зону: -16,6 млрд против +26,4 млрд рублей в 2024 году.

- чистый убыток увеличился в 4,5 раза - до 53,0 млрд рублей против 11,8 млрд рублей годом ранее.

"Единственный позитив - чистый долг остается отрицательным: -7,4 млрд рублей против -4,1 млрд на конец 2024 года, - констатируют эксперты. - Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год, сославшись на отрицательный финансовый результат, динамику угольных цен и сохранение санкционного давления. Согласованная Минфином и Минэнерго отсрочка по НДПИ - мера локальная, на наш взгляд, неспособная переломить структурные проблемы бизнеса. По различным оценкам, она может высвободить около 2% выручки, то есть речь идет о латании текущей ликвидности, а не о фундаментальном улучшении".

При текущей ценовой конъюнктуре на рынке угля и сохраняющихся санкционных ограничениях инвестиционного кейса в бумаге, по мнению стратегов, не просматривается.

Чтобы инвестиционная привлекательность акции "Распадской" выросла, необходимо, на взгляд аналитиков инвесткомпании, совпадение нескольких факторов:

1. Разворот цен на коксующийся уголь.

2. Ослабление рубля - до уровней 95-100 руб./$1.

3. Снижение санкционного давления или диверсификация рынков сбыта.

4. Возврат к дивидендной риторике или хотя бы декларируемое намерение.

