"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций "Ростелекома" с целевой ценой 75 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 18% с текущих уровней, говорится в комментарии аналитика Марьяны Лазаричевой.

"На прошлой неделе "Ростелеком" представил результаты за 2025 год: они впечатлили выручкой и OIBDA, но прибыль резко просела, - указывает эксперт. - Бизнес демонстрирует устойчивые темпы роста, однако в кластере цифровых услуг наблюдалось замедление в сегментах "ЦОД и облачные услуги", а также "Кибербезопасность". Дочерние компании из этих сегментов являются основными претендентами на получение публичного статуса".

Менеджмент компании в очередной раз подчеркнул, что вывод дочерних компаний на IPO возможен только при ключевой ставке 10%. Согласно прогнозам "Т-Инвестиций", ставка может приблизиться к данному значению к концу 2026 года.

Основным риском инвестиционного кейса, по мнению Лазаричевой, все еще остается высокая долговая нагрузка, которая оказывает негативный эффект на чистую прибыль бизнеса. Свободный денежный поток компании остается волатильным и может становиться отрицательным на фоне роста капитальных вложений в течение следующего периода.

"Дивидендная доходность Ростелекома существенно уступает ближайшему конкуренту - "МТС", - отмечает аналитик. - По нашим оценкам, дивиденд "МТС" по итогам года составит 35 рублей на акцию - доходность на уровне 15% к текущей цене".

