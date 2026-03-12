Газпром и НОВАТЭК выглядят стратегически сильнее нефтяных компаний - ПСБ

"Газпром" и "НОВАТЭК" выглядят стратегически сильнее нефтяных компаний, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой.

"В условиях роста цен на энергоносители считаем, что "Газпром" и "НОВАТЭК" выглядят стратегически сильнее нефтяных компаний, - пишет эксперт. - На первый взгляд, рост цен на нефть должен сильнее поддерживать нефтяников. Но если смотреть на баланс мирового газового рынка, ситуация сейчас складывается так, что долгосрочный апсайд у газовых компаний может быть выше".

Если Россия полностью откажется от поставок газа в Европу (обсуждается на уровне правительства РФ), то полностью выпавший объем Европа заменить не сможет из-за инфраструктурных ограничений и дефицита предложения, полагает эксперт. Любое геополитическое обострение - это сильный ценовой рычаг для газового рынка, и бенефициары на длинном горизонте здесь - "Газпром" и "НОВАТЭК".

Из-за кризиса в Ормузском проливе морские поставки нефти и СПГ становятся уязвимыми. По мнению Крыловой, "НОВАТЭК" выигрывает за счет стабильности поставок вне пролива, "Газпром" - за счет наличия "трубы".

В этом месяце Пекин официально включил новые газопроводы из России в пятилетний план до 2030 года, напоминает аналитик. Сейчас "Газпром" поставляет в Китай 38 млрд куб.м газа через "Силу Сибири-1". "Сила Сибири-2" через Монголию добавит еще 50 млрд куб.м газа в год.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.