"Цифра брокер" сохраняет прогнозную цену акций "Аэрофлота" на уровне 85 руб. за штуку и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

Авиаперевозчик представил операционные результаты за февраль 2026 года:

- Пассажиропоток увеличился на 2% год к году и составил 3,6 млн человек.

- На внутренних линиях пассажиропоток не изменился и составил 2,7 млн человек, на международных линиях зафиксирован рост на 7,9%, до 975 тыс. пассажиров.

- Занятость кресел увеличилась на 1,9 п.п., до 90,8%.

- Пассажирооборот вырос на 5,9%, предельный пассажирооборот - на 3,7%.

"Нейтральные результаты в рамках ожиданий, - отмечают эксперты. - Инвесторов в данный момент интересует дивидендная история компании. IR-директор авиакомпании Андрей Напольнов, в свою очередь, заявил, что совет директоров кристаллизует свою позицию по дивидендам уже в мае этого года. Напомним, что "Аэрофлот" платит 50% скорректированной чистой прибыли по дивидендам. Последний раз авиаперевозчик выплачивал дивиденды за 2024 год в размере 5,27 рубля на акцию".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.