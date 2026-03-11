"Финам" подтверждает рейтинг акций Сбербанка на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка на уровне "покупать" и сохраняет целевую цену 384 рубля для обоих типов бумаг, сообщается в комментарии эксперта инвесткомпании Игоря Додонова.

"Представленную отчетность Сбера по РСБУ за первые два месяца этого года мы оцениваем позитивно, - пишет стратег. - Благодаря продолжающемуся уверенному увеличению чистого процентного дохода и высокой операционной эффективности ведущий банк страны сохраняет хорошие темпы роста прибыли, при высокой рентабельности капитала. Качество активов стабильно, показатели достаточности капитала находятся на комфортных уровнях".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.