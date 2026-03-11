.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" подтверждает рейтинг акций Сбербанка на уровне "покупать"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
11 марта 2026 года 17:18
"Финам" подтверждает рейтинг акций Сбербанка на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка на уровне "покупать" и сохраняет целевую цену 384 рубля для обоих типов бумаг, сообщается в комментарии эксперта инвесткомпании Игоря Додонова. "Представленную отчетность Сбера по РСБУ за первые два месяца этого года мы оцениваем позитивно, - пишет стратег. - Благодаря продолжающемуся уверенному увеличению чистого процентного дохода и высокой операционной эффективности ведущий банк страны сохраняет хорошие темпы роста прибыли, при высокой рентабельности капитала. Качество активов стабильно, показатели достаточности капитала находятся на комфортных уровнях". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
12 марта 2026 года 13:11
"Газпром" и "НОВАТЭК" выглядят стратегически сильнее нефтяных компаний, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой. "В условиях роста цен на энергоносители считаем, что "Газпром" и "НОВАТЭК" выглядят стратегически сильнее нефтяных компаний, - пишет эксперт. - На первый взгляд,... читать дальше
.12 марта 2026 года 12:39
Инвестиционного интереса в акциях ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") по-прежнему не видно, считают аналитики банка ПСБ. Эмитент отчитался за 2025 год по МСФО. "Отчетность оцениваем негативно. Снижение рентабельности, переход к существенному чистому убытку, высокая чувствительность к... читать дальше
.12 марта 2026 года 12:15
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную стоимость акций группы "Ренессанс страхование" на уровне 169 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Результаты эмитента за 2025 год по МСФО в целом вышли в рамках ожиданий и подтверждают... читать дальше
.12 марта 2026 года 11:51
Аналитики "БКС Мир инвестиций" подтверждают негативную оценку акций металлургических компаний РФ, говорится в обзоре инвесткомпании. Статистика подтверждает сохранение кризиса в отрасли, который в первую очередь связан с падением спроса. По мнению экспертов, при таком падении производства можно... читать дальше
.12 марта 2026 года 11:30
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка, сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой. "Прибыль эмитента по итогам февраля 2026 года (по РСБУ) сохраняет темп увеличения 21%, что мы считаем очень сильным результатом в условиях слабого... читать дальше
.12 марта 2026 года 11:11
Курс пары рубль/юань, скорее всего, вернется в диапазон 11-11,5 руб./юань к концу марта, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. Юань в среду завершил торговую сессию чуть выше 11,5 руб., несмотря на очередную волну роста нефтяных котировок, -... читать дальше
.12 марта 2026 года 10:50
Консолидация рынка госбумаг продолжится до конца недели в ожидании данных по инфляции, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. "Боковик" на рынке госбумаг сохраняется; основной неопределенностью для ДКП ЦБ и, соответственно, рынка ОФЗ остается... читать дальше
.12 марта 2026 года 10:34
Индекс Мосбиржи в четверг продолжит торги в диапазоне 2850-2950 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Основную поддержку рынку будут оказывать акции нефтегазового сектора на фоне резкого роста цен на нефть. В числе потенциальных лидеров роста, по оценкам эксперта,... читать дальше
.12 марта 2026 года 10:12
Российский рынок акций попытается возобновить восходящую динамику на торгах в четверг, что позволит индексу Мосбиржи сделать шаг к верхней границе диапазона 2800-2900 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Локомотивом рынка вновь могут... читать дальше
.12 марта 2026 года 09:53
Новый выпуск юаневых облигаций ПАО "Акрон" серии БО-002Р-02 со сроком обращения около 2,6 года представляет интерес для инвесторов, говорится в материале аналитика "Финама" Никиты Бороданова. Валютные выпуски снова выглядят вполне уместно для долгосрочной части портфеля на фоне крепкого рубля и... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.