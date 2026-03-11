Стоимость серебра может снизиться до $60-70/унц. к концу 2026г - "ВТБ Мои Инвестиции"

Стоимость серебра может снизиться до $60-70 за унцию к концу 2026 года, полагает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев.

Совокупные запасы серебра в глобальных ETF в декабре увеличились на 21% в годовом выражении, достигнув 864 млн унций, подчеркивает эксперт в комментарии. Общий объем покупок серебра ETF-фондами за прошедший год вырос более чем в 9 раз по сравнению с показателями предыдущего года, составив 148 млн унций. Это эквивалентно 13% от общемирового спроса на металл.

В 2025-2026 годах структурный дефицит физического серебра, по оценкам экспертов, может сохраняться на уровне 15-18% мирового спроса. По мнению Михеева, этому будет способствовать высокий спрос на возобновляемые источники энергии в Китае.

"К концу 2026 года стоимость серебра может снизиться до $60-70 за унцию, - прогнозирует аналитик. - Причина возможной коррекции - структурная перестройка промышленного спроса. За последние два года цены на драгметалл выросли более чем в три раза. На фоне высоких цен производители начинают переориентироваться на технологии, которые в меньшей степени задействуют серебро в производственных процессах".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.