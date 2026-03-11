.
11 марта 2026 года 16:01

Стоимость серебра может снизиться до $60-70/унц. к концу 2026г - "ВТБ Мои Инвестиции"

Стоимость серебра может снизиться до $60-70 за унцию к концу 2026 года, полагает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев.

Совокупные запасы серебра в глобальных ETF в декабре увеличились на 21% в годовом выражении, достигнув 864 млн унций, подчеркивает эксперт в комментарии. Общий объем покупок серебра ETF-фондами за прошедший год вырос более чем в 9 раз по сравнению с показателями предыдущего года, составив 148 млн унций. Это эквивалентно 13% от общемирового спроса на металл.

В 2025-2026 годах структурный дефицит физического серебра, по оценкам экспертов, может сохраняться на уровне 15-18% мирового спроса. По мнению Михеева, этому будет способствовать высокий спрос на возобновляемые источники энергии в Китае.

"К концу 2026 года стоимость серебра может снизиться до $60-70 за унцию, - прогнозирует аналитик. - Причина возможной коррекции - структурная перестройка промышленного спроса. За последние два года цены на драгметалл выросли более чем в три раза. На фоне высоких цен производители начинают переориентироваться на технологии, которые в меньшей степени задействуют серебро в производственных процессах".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
Лента аналитики
12 марта 2026 года 13:11
Газпром и НОВАТЭК выглядят стратегически сильнее нефтяных компаний - ПСБ
"Газпром" и "НОВАТЭК" выглядят стратегически сильнее нефтяных компаний, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой. "В условиях роста цен на энергоносители считаем, что "Газпром" и "НОВАТЭК" выглядят стратегически сильнее нефтяных компаний, - пишет эксперт. - На первый взгляд,...    читать дальше
12 марта 2026 года 12:39
Инвестинтереса в акциях Делимобиля по-прежнему нет - ПСБ
Инвестиционного интереса в акциях ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") по-прежнему не видно, считают аналитики банка ПСБ. Эмитент отчитался за 2025 год по МСФО. "Отчетность оцениваем негативно. Снижение рентабельности, переход к существенному чистому убытку, высокая чувствительность к...    читать дальше
12 марта 2026 года 12:15
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций "Ренессанс страхования" на уровне 169 руб
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную стоимость акций группы "Ренессанс страхование" на уровне 169 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Результаты эмитента за 2025 год по МСФО в целом вышли в рамках ожиданий и подтверждают...    читать дальше
12 марта 2026 года 11:51
"БКС МИ" подтверждает негативную оценку акций металлургических компаний
Аналитики "БКС Мир инвестиций" подтверждают негативную оценку акций металлургических компаний РФ, говорится в обзоре инвесткомпании. Статистика подтверждает сохранение кризиса в отрасли, который в первую очередь связан с падением спроса. По мнению экспертов, при таком падении производства можно...    читать дальше
12 марта 2026 года 11:30
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка, сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой. "Прибыль эмитента по итогам февраля 2026 года (по РСБУ) сохраняет темп увеличения 21%, что мы считаем очень сильным результатом в условиях слабого...    читать дальше
12 марта 2026 года 11:11
Курс пары рубль/юань, скорее всего, вернется в диапазон 11-11,5 руб./юань к концу марта - ПСБ
Курс пары рубль/юань, скорее всего, вернется в диапазон 11-11,5 руб./юань к концу марта, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. Юань в среду завершил торговую сессию чуть выше 11,5 руб., несмотря на очередную волну роста нефтяных котировок, -...    читать дальше
12 марта 2026 года 10:50
Консолидация рынка ОФЗ продолжится до конца недели - ПСБ
Консолидация рынка госбумаг продолжится до конца недели в ожидании данных по инфляции, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. "Боковик" на рынке госбумаг сохраняется; основной неопределенностью для ДКП ЦБ и, соответственно, рынка ОФЗ остается...    читать дальше
12 марта 2026 года 10:34
Индекс Мосбиржи в четверг продолжит торги в диапазоне 2850-2950п - Freedom Finance Global
Индекс Мосбиржи в четверг продолжит торги в диапазоне 2850-2950 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Основную поддержку рынку будут оказывать акции нефтегазового сектора на фоне резкого роста цен на нефть. В числе потенциальных лидеров роста, по оценкам эксперта,...    читать дальше
12 марта 2026 года 10:12
Индекс Мосбиржи может показать рост в четверг - ПСБ
Российский рынок акций попытается возобновить восходящую динамику на торгах в четверг, что позволит индексу Мосбиржи сделать шаг к верхней границе диапазона 2800-2900 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Локомотивом рынка вновь могут...    читать дальше
12 марта 2026 года 09:53
Облигации Акрона серии БО-002Р-02 представляют интерес для инвесторов - "Финам"
Новый выпуск юаневых облигаций ПАО "Акрон" серии БО-002Р-02 со сроком обращения около 2,6 года представляет интерес для инвесторов, говорится в материале аналитика "Финама" Никиты Бороданова. Валютные выпуски снова выглядят вполне уместно для долгосрочной части портфеля на фоне крепкого рубля и...    читать дальше
