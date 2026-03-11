Дебютные облигации ГК ЭкоНива могут быть интересны инвесторам - "БКС МИ"

Дебютные облигации ГК "ЭкоНива" могут быть интересны инвесторам, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" Анны Гулордава.

ГК "ЭкоНива" 12 марта 2026 года собирает заявки на биржевые облигации в рублях серии 001Р-01 с фиксированным индикативным купоном 18%. Выпуск начнет торговаться 16 марта на Московской бирже. Индикативная доходность к погашению (YTM) - 19,6%, срок обращения - 3 года. Индикативная дюрация - 2,3 года.

"Дебютный выпуск ГК "ЭкоНива" 001Р-01 с индикативной доходностью к погашению 19,6% и дюрацией 2,3 года имеет индикативный спред к ОФЗ около 5,7%, - указывает Гулордава. - При этом выпуск "Село Зеленое" торгуется со спредом к ОФЗ около 4%. Обе компании сопоставимы по бизнесу, доле рынка, акционерному риску и долговой нагрузке. Считаем, что справедливая доходность дебютного выпуска "ЭкоНива" должна быть чуть выше доходности выпуска "Село Зеленое" и составлять 18%. С учетом справедливой доходности в 18%, а также в ожидании снижения доходностей ОФЗ на 2% в течение года, получаем потенциальный доход за год с учетом роста цены облигации на уровне 24%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.