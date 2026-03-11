"Финам" повысил прогнозную цену акций Черкизово до 4940 руб

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Черкизово" с 3820 руб. до 4940 руб. за штуку (что предполагает потенциал роста 31% от текущего уровня), рейтинг - "покупать", сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова.

Отчет эмитента за 2025 год приятно удивил ростом выручки и улучшением операционной рентабельности, отмечает эксперт инвесткомпании.

"Негативно выделяется снижение чистой прибыли, однако по мере смягчения денежно-кредитной политики и стабилизации долговой нагрузки, а также поддержания маржинальности на текущих уровнях за счет контроля издержек мы видим рост результатов компании в 2026 году, - пишет Магомедов. - Для расчета целевой цены использовали оценку по мультипликаторам P/E и EV/EBITDA на 2026 год относительно компаний-аналогов пищевой промышленности развивающихся стран Азии и Южной Америки".

ПАО "Черкизово" - вертикально интегрированный сельскохозяйственный холдинг, занимающийся производством курятины, свинины, продуктов мясопереработки. Компания управляет брендами "Черкизово", "Петелинка", "Пава-Пава" и др.

