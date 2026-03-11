"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 361 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании.

Результаты эмитента за февраль 2026 года по РСБУ подтверждают устойчивую динамику прибыли, констатируют эксперты: второй месяц подряд банк демонстрирует рост чистой прибыли более чем на 20%.

Основным драйвером остаются процентные доходы на фоне расширения розничного кредитования, тогда как комиссионный бизнес временно находится под давлением. При этом качество активов остается стабильным - стоимость риска сохраняется на умеренном уровне.

"Наш таргет по акциям Сбербанка - 361 рубль ("покупать")", - указывают аналитики инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.