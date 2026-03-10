"Эйлер" понижает прогнозную цену акций Московской биржи до 210 руб

Аналитическая компания "Эйлер" понизила прогнозную цену акций "Московской биржи" на 5%, до 210 руб. за бумагу, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков Светланы Аслановой, Елизаветы Усенковой и Марии Щегловой.

В 2025 году "Московская биржа" показала высокие темпы роста комиссионного дохода (+25% г/г), и менеджмент ожидает в 2026 году его дальнейшего увеличения (примерно на 20% г/г), отмечают эксперты. - При этом биржа рассчитывает на рост операционных расходов на 15-25% (12-19% без учета возможного эффекта от долгосрочной программы мотивации менеджмента).

"В связи с этим, а также учитывая вероятное дальнейшее снижение ЧПД на фоне смягчения ДКП, мы осторожно оцениваем возможность роста чистой прибыли группы в 2026 году, и поддержку видим в первую очередь от разовых факторов", - указывают стратеги.

Принимая во внимание опубликованные результаты "Московской биржи" по МСФО и цели менеджмента на 2026 год, аналитики "Эйлера" скорректировали прогнозы финансовых показателей группы на 2026-2028 гг. В результате наша 12-месячная прогнозная цена снизилась на 5%, до 210 руб./акц., что соответствует общей доходности 30% и рекомендации "покупать".

Объявленная рекомендация Наблюдательного совета по дивиденду за 2025 год (19,57 руб./акц.) соответствует дивидендной доходности 11%", указывают эксперты.

