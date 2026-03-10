Потенциал роста цены акций оператора Гонконгской биржи остается значительным - "Финам"

Потенциал роста котировок акций оператора Гонконгской фондовой биржи Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) остается значительным, считает заместитель руководителя отдела анализа акций "Финама" Игорь Додонов.

Выручка эмитента в 4К25 выросла на 14,6%, до HKD7,31 млрд, благодаря увеличению активности торгов и числа IPO, констатирует эксперт.

При этом, отмечает он, операционные расходы повысились лишь на 0,8%, до HKD1,62 млрд.

Как результат, показатель EBITDA HKEx поднялся на 20%, до HKD5,63 млрд, а чистая прибыль акционеров - на 14,7%, до HKD4,34 млрд.

Оператор по итогам всего 2025 года заработал прибыль в размере HKD17,75 млрд (рост на 36%) при выручке HKD29,16 млрд (рост на 30,3%), оба показателя обновили рекорд, констатирует Додонов.

Основные риски, указывает аналитик "Финама", связаны с возможным новым охлаждением экономической активности в Китае в случае наступления глобальной рецессии, например, из-за продолжительного конфликта на Ближнем Востоке и сохранения цен на нефть на высоком уровне. Это может оказать давление на рыночные настроения.

Другие факторы риска для HKEx - сложные отношения между Пекином и Вашингтоном, геополитическая напряженность вокруг Тайваня, строгое регулирование в некоторых секторах в стране, говорится в материале инвесткомпании.

