Увеличение доли валютных корпбондов в инвестпортфеле рационально - РСХБ

Увеличение доли долларовых и юаневых корпоративных облигаций в инвестиционном портфеле является рациональным действием в текущий момент, говорится в материале аналитика по долговым рынкам Россельхозбанка (РСХБ) Глебы Чернышева.

Решение Минфина РФ не проводить операции по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила в марте 2026 года спровоцировало рост квазивалютных облигаций, в связи с чем доходности корпоративных долларовых выпусков на предыдущей неделе снизились в среднем на 40 б.п. (Cbonds Индекс замещающих облигаций), констатирует эксперт.

Приостановка исполнения бюджетного правила связана с ожидаемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в бюджетном законодательстве.

"Мы считаем рациональным увеличение доли как долларовых, так и юаневых бондов в инвестиционном портфеле, среди которых считаем наиболее привлекательными МЕТИН2P02, ГазКап3P18, СКФ ЗО2028, а также ФосАгро2П5", - пишет Чернышев.

