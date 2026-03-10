Котировки бумаг РусАгро, вероятно, пока останутся под давлением - Альфа-банк

Котировки бумаг "РусАгро", вероятно, останутся под давлением в ближайшее время, полагают старший аналитик Альфа-банка Анна Курбатова и аналитик Олеся Воробьева.

Эмитент представил показатели за 2025 год по МСФО.

Выручка за год выросла на 16,6%, что соответствует опубликованным ранее операционным показателям, отмечают эксперты. Основной вклад внес "мясной" сегмент (в основном благодаря консолидации и синергетическим эффектам от интеграции группы "Агро-Белогорье").

EBITDA скорр. в 2025 году выросла на 11%, до 56 млрд руб., с рентабельностью 14% (минус 0,9 п.п.), при этом маржа сократилась по всем направлениям бизнеса, кроме "мясного" сегмента.

Чистая прибыль в 2025 году упала на 52%, до 20 млрд руб., на фоне увеличения стоимости льготных кредитов.

Долговая нагрузка увеличилась по сравнению с концом 1П25 и составила 2,65х.

"Мы ожидаем, что котировки бумаг компании останутся под давлением на фоне опубликованных финансовых результатов и ситуации вокруг основного акционера", - пишут Курбатова и Воробьева в материале.

