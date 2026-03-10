Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций банка "Санкт-Петербург", сообщается в комментарии аналитика Маргариты Боярко.

"Мы нейтрально оцениваем результаты эмитента по МСФО ввиду их соответствия ранее озвученному прогнозу компании на 2025 год. Четвертый квартал ожидаемо продемонстрировал слабую динамику", - пишет эксперт.

Банк может направить 50% годовой чистой прибыли по МСФО на выплату дивидендов (за вычетом промежуточной выплаты). Ранее он уже направил на промежуточные дивиденды 30% от чистой прибыли за 1П25. Таким образом, говорится в материале аналитика, эмитент может направить 11,5 млрд руб. на дивиденды (25,88 руб./акцию).

Также, отмечает Боярко, банк подтвердил прогноз ключевых показателей на 2026 год: кредитный портфель может вырасти на 10-12%, стоимость риска составит 150 б.п.,CIR - 35 37%, а чистая прибыль может превысить 35 млрд руб.

