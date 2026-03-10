Цена акций Hewlett Packard может продолжить рост - инвестбанк "Синара"

Котировки акций Hewlett Packard Enterprise могут продолжить подъем в ближайшее время, говорится в комментарии аналитиков инвестиционного банка "Синара".

Бумаги эмитента дорожают на премаркете на 2,6% на результатах за первый квартал 2026 финансового года, констатируют эксперты.

Выручка, составившая $9,30 млрд, оказалась чуть ниже консенсус-прогноза ($9,35 млрд), но скорректированная прибыль ($0,65) значительно превзошла среднюю оценку аналитиков ($0,59).

"На наш взгляд, результаты еще не в полной мере отыграны участниками рынка в положительном ключе", - пишут аналитики инвестбанка.

