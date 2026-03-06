"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям "ДОМ.РФ" с целевой ценой 2542 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 15,6%, говорится в материале эксперта инвесткомпании Игоря Додонова.

"Мы положительно оцениваем перспективы бизнеса "ДОМ.РФ", одного из ключевых игроков на жилищном рынке РФ. Ожидаемое дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России должно будет активизировать строительство жилья и ипотечный рынок в стране, и это окажет поддержку бизнесу компании в ближайшие годы, - пишет аналитик. - Мы рассчитываем, что "ДОМ.РФ" в среднесрочной перспективе продолжит демонстрировать опережающий по сравнению с банковским сектором рост основных финпоказателей, а прочная капитальная позиция позволит компании платить щедрые дивиденды".

