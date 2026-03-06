.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям "ДОМ.РФ"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
06 марта 2026 года 19:10
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям "ДОМ.РФ"
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям "ДОМ.РФ" с целевой ценой 2542 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 15,6%, говорится в материале эксперта инвесткомпании Игоря Додонова. "Мы положительно оцениваем перспективы бизнеса "ДОМ.РФ", одного из ключевых игроков на жилищном рынке РФ. Ожидаемое дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России должно будет активизировать строительство жилья и ипотечный рынок в стране, и это окажет поддержку бизнесу компании в ближайшие годы, - пишет аналитик. - Мы рассчитываем, что "ДОМ.РФ" в среднесрочной перспективе продолжит демонстрировать опережающий по сравнению с банковским сектором рост основных финпоказателей, а прочная капитальная позиция позволит компании платить щедрые дивиденды". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ДОМ.РФ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
06 марта 2026 года 18:34
"Финам" понизил рейтинг акций Edison International с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $77,2 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 4,5%, сообщается в материале аналитика Максима Абрамова. "С начала 2026 года бумаги компании прибавили 21,4% на фоне сильных... читать дальше
.06 марта 2026 года 18:15
"Финам" сохраняет рейтинг акций "Московской биржи" на уровне "покупать" с целевой ценой 237 руб., что предполагает потенциал роста на 34,5% с текущих уровней, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Отчетность "Мосбиржи" за 4К2025 мы оцениваем как в... читать дальше
.06 марта 2026 года 17:50
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций "Ростелекома" с целевой ценой 110 руб. и 100 руб. соответственно, сообщается в комментарии аналитиков Владимира Беспалова, Софьи Астрелиной и Полины Паниной. "В свете положительных... читать дальше
.06 марта 2026 года 17:29
Ckf,st aинансовые результаты "ВУШ Холдинга" по МСФО за 2025г ограничивают фундаментальную привлекательность его акций для консервативных инвесторов, отмечается в комментарии аналитика банка ПСБ Лауры Кузнецовой. "Финансовые результаты компании по МСФО за 2025 год ожидаемо слабые, - пишет эксперт.... читать дальше
.06 марта 2026 года 16:54
Банк ПСБ позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter), говорится в комментарии аналитика Екатерины Крыловой. "Хэдхантер" отчитался за IV кв. 2025 года: - выручка 10,5 млрд руб. (+0,4% г/г); - скорр. EBITDA 5,9 млрд руб. (+7% г/г); - рентабельность скорр.... читать дальше
.06 марта 2026 года 16:11
Замедление инфляции - сильный аргумент для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ, говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Дениса Попова. По оценке эксперта, инфляция в экономике снижается системно. Процесс мог бы быть и быстрее, если бы рост регулируемых тарифов (в энергетике, на транспорте... читать дальше
.06 марта 2026 года 15:38
Участие в размещении нового выпуска облигаций "Атомэнергопрома" интересно при ставке купона не ниже 14,7%, отмечается в комментарии экспертов аналитической компании "Эйлер" Маргариты Яковлевой и Станислава Боженко. 11 марта, в среду, "Атомэнергопром" выйдет на первичный рынок с новым выпуском... читать дальше
.06 марта 2026 года 15:02
Базовым сценарием для цены золота на 2026 год остается диапазон $5300-5800 за тройскую унцию, говорится в материале аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". "В 2026 году золото сохраняет высокую чувствительность к геополитике и торговой политике США, - отмечают эксперты. - Ключевым драйвером для... читать дальше
.06 марта 2026 года 14:40
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "ВУШ Холдинга" с целевой ценой 110 рублей за бумагу, говорится в комментарии главного аналитика Марьяны Лазаричевой. Компания опубликовала финансовые результаты по итогам 12 месяцев 2025 год - выручка снизилась на 13%, чистый убыток... читать дальше
.06 марта 2026 года 14:01
Подход к формированию долгосрочных позиций по акциям МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter ) все еще остается осторожным, говорится в обзоре аналитиков Совкомбанка Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Результаты эмитента за 4К и весь 2025 год, а также рекомендация совета директоров по дивидендам (233... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.