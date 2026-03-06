"Финам" понизил рейтинг акций Edison International до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Edison International с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $77,2 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 4,5%, сообщается в материале аналитика Максима Абрамова.

"С начала 2026 года бумаги компании прибавили 21,4% на фоне сильных финансовых результатов за 2025 год, а также новостей о выкупе привилегированных акций серии A, - напоминает эксперт. - Дополнительную поддержку котировкам оказало утверждение регулятором выручки SCE в рамках общего тарифного дела. В то же время фактором давления остается неопределенность относительно исхода расследования причин пожаров в Калифорнии в январе 2025 года. При этом фундаментальные показатели и прогноз чистой прибыли на ближайшие годы существенно не изменились. Согласно консенсус-прогнозу, в 2026 году ожидается снижение прибыли, что с учетом уже существенного роста котировок поддерживает наше мнение об ограниченном потенциале и решение о понижении рейтинга".

Edison International - калифорнийский электроэнергетический холдинг.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.