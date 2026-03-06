"Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Ростелекома

Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций "Ростелекома" с целевой ценой 110 руб. и 100 руб. соответственно, сообщается в комментарии аналитиков Владимира Беспалова, Софьи Астрелиной и Полины Паниной.

"В свете положительных финансовых результатов "Ростелекома" за 2025 год мы сохраняем позитивный взгляд на акции компании, - пишут эксперты. - Наши прогнозы выручки и OIBDA на 2026-2030гг были повышены на 3-10% и 2-8% соответственно".

По мнению аналитиков, в ближайшие месяцы поддержку акциям должны оказывать такие факторы, как обнародование новой стратегии, дальнейшее развитие цифровых сервисов, потенциальное снижение процентных ставок, а также возможная монетизация активов посредством первичных публичных размещений".

"Наша новая 12-месячная прогнозная цена для обыкновенных акций составляет 110 руб. (потенциал роста 81%), а привилегированных - 100 руб. (65%), - отмечают стратеги. - Бумаги торгуются с привлекательным мультипликатором EV/EBITDA за 2026 год на уровне 2,6х (дисконт к МТС 30%). Подтверждаем рекомендацию "покупать" по обоим классам акций".

