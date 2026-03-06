Замедление инфляции - сильный аргумент для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ - ПСБ

Замедление инфляции - сильный аргумент для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ, говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Дениса Попова.

По оценке эксперта, инфляция в экономике снижается системно. Процесс мог бы быть и быстрее, если бы рост регулируемых тарифов (в энергетике, на транспорте и других секторах) не превышал среднюю по экономике инфляцию. Настораживает аналитика устойчиво повышенный индекс цен на товары инвестиционного назначения, так как инвестиции в основной капитал снижаются уже с середины 2025 года, курс рубля стабилен, а уровень инфляции все еще повышенный и без признаков формирования понижательного тренда.

"Вероятно, повышение ценовой эластичности в данном сегменте лежит не в экономической плоскости, - полагает Попов. - Системное замедление инфляции в экономике становится все более очевидным, и это сильный аргумент для дальнейшего снижения ключевой ставки, прогноз которой на конец 2026 года мы сохраняем на уровне 12%".

