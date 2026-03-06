Участие в размещении бондов Атомэнергопрома интересно при ставке купона не ниже 14,7% - "Эйлер"

Участие в размещении нового выпуска облигаций "Атомэнергопрома" интересно при ставке купона не ниже 14,7%, отмечается в комментарии экспертов аналитической компании "Эйлер" Маргариты Яковлевой и Станислава Боженко.

11 марта, в среду, "Атомэнергопром" выйдет на первичный рынок с новым выпуском облигаций планируемым объемом 30 млрд руб. Эмитент ориентирует на доходность не выше 150 б.п. к КБД на сроке 3,75 года. Участие в предстоящей сделке, по оценкам аналитиков "Эйлера", интересно при купоне не ниже 14,7% (YTM 15,5%).

В прошлом году "Атомэнергопром" разместил пять рублевых выпусков облигаций с фиксированным купоном сроком на 5,0-5,5 лет (общим объемом 200 млрд руб.). Зафиксированный спред к ОФЗ в дату книги по данным сделкам находился в диапазоне 110-218 б.п. (в среднем 160 б.п.), а дальнейшее сужение на вторичном рынке составляло порядка 70 б.п., напоминают эксперты.

"Заявленный эмитентом ориентир доходности по новому выпуску более чем на 100 б.п. выше уровней обращающихся облигаций заемщика (60-100 б.п.), - констатируют они. - Такое предложение смотрится щедро, при этом ценообразование с премией 20-50 б.п., на наш взгляд, обоснованно, учитывая более короткую срочность по новой бумаге и сохраняющуюся потребность компании в выходе на публичный рынок долга".

