Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Озон Фармацевтики

Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Озон Фармацевтика", сообщается в материале аналитика Егора Объедкова.

Эмитент опубликовал операционные результаты, и эксперт с позитивом смотрит на них - динамика идет с опережением рынка.

Компания поднялась с десятого на шестое место в рейтинге крупнейших российских фармкомпаний на розничном рынке (показав самый внушительный рост в денежном выражении - выросли на 24% в логике sell-out).

"Ожидаем, что "Озон Фармацевтика" и дальше сможет расти темпами, опережающими не только инфляцию, но и фармацевтический рынок, средний рост которого, по некоторым оценкам, на горизонте нескольких лет превысит 10% в год, - пишет Объедков. - Подтверждаем нашу рекомендацию "покупать" и ждем "День инвестора" (16 апреля 2026 года)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.