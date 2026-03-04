"Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Озон Фармацевтики

Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Озон Фармацевтика" с прогнозной стоимостью на уровне 80 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре экспертов.

Эмитент опубликовал данные по объему отгрузок за 2025 год. Продажи выросли на 6% при росте рынка на 0-3%. Опережающий темп был обеспечен развитием продаж в государственном сегменте (+15%) с фокусом на сердечно-сосудистых и противоопухолевых препаратах, отмечают аналитики.

Компания также демонстрирует увеличение премиальности микса продаж и рост среднего размера упаковки. "По нашим оценкам, это будет транслироваться в рост средней стоимости упаковки на уровне 20% в 2025 году и увеличение выручки на 25% по итогам года", - указывают в аналитической компании.

"Озон Фармацевтика" также подтвердила планы по запуску коммерческого производства биотехнологических препаратов в 2027 году. Базой для роста выручки станет текущий портфель препаратов в разработке (289 регистрационных удостоверений), позволяющий компании увеличивать количество РУ на 30-40 в год, обращают внимание в "Эйлере".

"Мы придерживаемся позитивного взгляда на акции "Озон Фармацевтики" - мультипликаторы 5x EV/EBITDA и 7x P/E за 2026 год сохраняют привлекательность с учетом текущего профиля развития и увеличения рентабельности. Подтверждаем рекомендацию "покупать" и прогнозную цену в 80 рублей", - пишут эксперты.

