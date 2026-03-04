Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Аэрофлота

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций ПАО "Аэрофлот", сообщается в комментарии аналитика Георгия Горбунова.

Эмитент опубликовал результаты за 4К25 и весь 2025 год по МСФО.

"Выручка оказалась практически на уровне наших ожиданий, однако скорректированная EBITDA не дотянула до них целых 49% вследствие более высоких, чем прогнозировалось, расходов на оплату труда (41,9 млрд руб. против 32,5 млрд руб.) и на обслуживание воздушных судов и пассажиров (45,5 млрд руб. против 34,5 млрд руб.)", - отмечает эксперт.

По итогам 4К25 национальный авиаперевозчик получил скорректированный чистый убыток в размере 2,8 млрд руб. против скорректированной чистой прибыли в 10 млрд руб. по итогам 4К24.

"Следующим важным событием будет решение по дивидендам, которые могут оказаться значительно меньше выплаты предыдущего года и, согласно нашим прогнозам, составят около 2,6 руб. на акцию. Сохраняем рейтинг "держать" по акциям "Аэрофлота", - пишет Горбунов.

