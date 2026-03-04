Аналитическая компания "Эйлер" сохраняет позитивную оценку акций "ДОМ.РФ" с прогнозной стоимостью на уровне 2900 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре экспертов.

Менеджмент эмитента в ходе "Дня инвестора" 18 февраля представил амбициозные планы на 2026 год, а в отчетности за 1М26 была продемонстрирована рентабельность капитала 22%.

"Мы скорректировали наш прогноз финансовых показателей группы с учетом опубликованной отчетности по МСФО и целей менеджмента. По нашим оценкам, в 2026 году чистая прибыль может составить 105 млрд руб. (+19%, рентабельность капитала - 21%). Наша прогнозная цена акций на горизонте года осталась без изменений и составляет 2900 руб. (общая доходность - 44%), - пишут аналитики. - Сохраняем позитивный взгляд на бумаги эмитента, считая привлекательными мультипликаторы за 2026 год (0,75х P/BV и 3,8х P/E), а также дивидендную доходность за 2025 год (12%, выплата в 3К26)".

Обращают внимание эксперты "Эйлера" и на возможные риски: макроэкономические факторы, сохранение жесткой денежно-кредитной политики и регулирования, геополитика, пересмотр условий государственных льготных программ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.