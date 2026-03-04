Индекс Мосбиржи, вероятно, удержится в зоне 2800-2900п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, в целом пока удержится в зоне 2800-2900 пунктов, однако при отсутствии новых позитивных вводных есть риски теста нижней границы данного коридора, считает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

Эксперт отмечает в комментарии, что в фокусе в среду будет финансовые результаты "Аэрофлота" за 2025 год. На взгляд Крыловой, они могут оказаться невыразительными ввиду повышенного давления расходов на прибыль.

