"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "ДОМ.РФ" с прогнозной стоимостью на уровне 2350 рублей за штуку, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании.

Эмитент представил результаты за январь 2026 года по МСФО.

Отчетность подтверждает, что компания входит в год в хорошей операционной форме, констатируют эксперты.

Чистая прибыль выросла в два раза, рентабельность капитала достигла 22,1%. Рост обеспечен в том числе расширением процентных и комиссионных доходов.

В целом отчет соответствует годовому ориентиру менеджмента и подтверждает устойчивость бизнес-модели.

"Мы оцениваем результаты как позитивные: компания демонстрирует качественный рост прибыли и сохранение высокой рентабельности. Наш таргет по акциям "ДОМ.РФ" - 2350 рублей ("держать")", - говорится в комментарии аналитиков.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.