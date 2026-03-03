Курс рубля пока может остаться в районе 11,2 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль в целом пока может остаться в районе 11,2 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Волатильность на нефтяном рынке пока останется высокой, в зависимости от геополитических новостей риски вновь на время увидеть котировки нефти марки Brent выше $82 за баррель сохраняются, говорится в комментарии экспертов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.