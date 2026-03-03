.
03 марта 2026 года 09:48
Консолидация на рынке ОФЗ может продолжиться - ПСБ
Консолидация на рынке рублевых госбумаг может быть продолжена до момента анонсирования новых параметров бюджетного правила, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Котировки ОФЗ продолжают плавно сползать вниз в рамках продолжающегося коррекционного движения, индекс RGBI опустился под 118 пунктов, констатирует эксперт. Анонсированное изменение бюджетного правила несколько повышает неопределенность для денежно-кредитной политики ЦБ в среднесрочной перспективе, что несколько снизило "аппетит" к риску на долговом рынке, отмечает Грицкевич. "Хотя, на наш взгляд, это не несет угрозы снижению ключевой ставки на заседании регулятора 20 марта 2026 года на 50 б.п., инвесторы могут сохранять осторожность до официального объявления новых параметров бюджетного правила и комментариев", - пишет он в материале ПСБ. Ближайшие аукционы ОФЗ в среду смогут показать, готовы ли инвесторы увеличивать позиции в госбумагах с приближением заседания ЦБ, которое состоится уже через две недели, отмечает аналитик банка. После отката индекса RGBI от максимумов текущего года покупки госбумаг в преддверии решения регулятора вновь могут активизироваться, говорится в обзоре Грицкевича. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
