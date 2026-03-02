Цена на золото не обладает фундаментальными предпосылками для роста - "ВТБ Мои Инвестиции"

Котировки золота не обладают фундаментальными предпосылками для дальнейшего роста, говорится в комментарии инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Алексея Михеева.

"На фоне усиления геополитической напряженности стоимость драгметалла растет и превысила отметку в $5400 за тройскую унцию. Считаем, что текущий рост носит спекулятивный характер - цена на золото в целом перегрета и не имеет фундаментальных предпосылок для дальнейшего подъема", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.