02 марта 2026 года 16:10
SberCIB исключил из топ акций РФ Яндекс и Озон
SberCIB Investment Research внес изменения в топ наиболее привлекательных акций российских компаний, добавив бумаги ПАО "Роснефть", ПАО "Татнефть", ПАО "НОВАТЭК", ПАО "Полюс", "РусАл" и ГМК "Норильский никель", исключив акции МКПАО "Яндекс" и МКПАО "Озон", сообщается в материале инвестбанка. Хотя за последние три месяца акции "Озона" и "Яндекса" выросли в цене, эксперты считают, что рынок может фиксировать позиции в этих компаниях в пользу сырьевого сектора. Акции "Роснефти", по мнению аналитиков инвестбанка, могут торговаться значительно выше справедливого уровня, несмотря на небольшой фундаментальный потенциал. Все дело в рисках закрытия Ормузского пролива и росте цен на нефть. "НОВАТЭК" тоже может показать сильный рост на фоне геополитики, говорится в материале экспертов: потенциальные перебои в поставках через Ормузский пролив могут привести к значительному росту цен на газ. "Полюс" в начале марта должен отчитаться за 2025 год. Аналитики SberCIB ждут положительный эффект от роста цен на золото. Кроме того, компания может объявить дивиденды за четвертый квартал 2025 года. Цены на металлы платиновой группы могут вырасти вслед за ценами на золото, а более трети выручки "Норникеля" приходится на палладий и платину. Цены на алюминий тоже могут увеличиться. На страны Персидского залива приходится порядка 9% мирового производства алюминия, и перебои в поставках могут привести к росту цен на металл. Поэтому аналитики включили акции "РусАла" в подборку. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: РОССИЯ-ТОП-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
02 марта 2026 года 17:00
